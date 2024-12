Prosegue senza particolari sorprese il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al comando sempre Assemini, al Sud, e CMB Porto Torres, al Nord.

Sud. Assemini vince per 69-63 lo scontro d’alta classifica contro il Poetto. Partita equilibrata, come testimoniano i parziali (13-15 al 10’, 32-30 al 20’ e 48-46 al 30’). Nei minuti finali i padroni di casa riescono a prendere un leggero margine che riescono a mantenere fino alla sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Desogus, per Assemini, con 20 punti. Poetto che condivide la seconda posizione con altre 4 squadre: Sinnai, Azzurra Oristano, Serramanna e Carloforte. I sinnaesi tornano alla vittoria contro il Beta (74-37 il finale). Vittoria ipotecata già all’intervallo (39-18) e consolidata nella seconda parte di gara. L’Azzurra, invece, si impone contro La Casa del Sorriso Su Planu per 59-56, al termine di 40’ equilibrati. Continua il buon momento del Serramanna, vittorioso a Elmas per 58-70. Ospiti che mettono a segno il break decisivo nel terzo quarto, andando sul +14 (38-52 al 30’). Ai padroni di casa non basta avere il top scorer della gara, Piras con 19 punti. Carloforte, invece, batte il Genneruxi per 80-66. Primi 30’ equilibrati, con i cagliaritani leggermente avanti a fine terzo quarto (49-50). Negli ultimi 10’, però, i padroni di casa, trascinati da un Baghino autore di 40 punti, prendono il largo. Nell’ultima partita di giornata disputata, vittoria del Jolly Dolianova, in casa, contro la Primavera (76-61). Rinviate Marrubiu-Cus Cagliari e Condor Monserrato-San Salvatore.

Nord. Nona vittoria consecutiva per il CMB Porto Torres che supera nettamente l’Olimpia Olbia per 90-66. Con questo successo i turritani portano a 8 lunghezze il vantaggio sul gruppo di seconde. Gruppo composto dalla stessa Olimpia, dalla New Basket Ploaghe e dalla Masters Sassari. Ploaghesi che incassano la seconda sconfitta stagionale in casa della Virtus Olbia (78-75). Partita punto a punto, decisa nel finale dal maggiore cinismo dei padroni di casa. Nella Virtus da segnalare i 28 punti firmati da Tilocca. La Masters, invece, batte la Demones Ozieri per 73-51. Nella compagine sassarese è Mandras il top scorer di giornata, con 13 punti personali. Nelle altre gare, il Macomer 2.0 vince tra le mura di casa contro la S. Elene per 73-70 (agli ospiti non basta un Moledda da 23 punti), mentre la Pallacanestro Nuoro si impone contro la Nova Pallacanestro La Maddalena per 83-78. Tra i nuoresi ottima la prestazione di Spina, che mette a referto 35 punti.

