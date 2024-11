Nel girone A della promozione Lanusei espugna il campo del Pirri (0 a 2) e va in fuga. L’Atletico Cagliari si impone (1 a 2) sul campo dell’Orolese e vola al secondo posto superando la Tharros sconfitta 2 a 1 dal Cus Cagliari. La Villacidrese cade (3 a 4) in casa con il Terralba. Pareggio (3 a 3) ricco di goal tra Arborea e Castiadas. Ottavo pareggio per il Sant’Elena bloccato (2 a 2) a Tortolì. Finisce 1 a 1 tra Selargius e Idolo. Chiudono Atletico Masaina – Uta 2 a 1 e Villamassargia – Guspini 1 a 4.

GIRONE B – Nel girone B il Buddusò batte 2 a 0 il Tonara e mantiene la testa della classifica. In seconda posizione resta solo il Coghinas in virtù del successo esterno (1 a 2) a Macomer sul campo della Macomerese. Al terzo posto vola l’Atletico Bono che supera il Sennori con una rete di Allub allo scadere. Solo un pareggio (1 a 1) per il Bonorba con il Lanteri Sassari. Il Bosa blocca 1 a 1 lo Stintino. Importante vittoria (2 a 0) per il Castelsardo con l’Abbasanta. Il Luogosanto travolge 0 a 4 il Siniscola. Terminano 1 a 1 Usinese-Arzachena e Tuttavista-Ovodda.

