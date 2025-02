Si è giocata oggi la ventitreeesima giornata del campionato di Promozione. Nel Girone A, dopo undici vittorie consecutive, la capolista Tortolì frena (0-0) in casa contro l’ottimo Castiadas. Non ne approfitta, per il sorpasso, il Lanusei sconfitto (1-0) dalla Villacidrese e ora a -2 dalla vetta. Perde l’occasione di avvicinarsi anche il Sant’Elena, bloccato (2-2) sul campo dell’Idolo. Pioggia di gol nell’incontro finito in parità (3-3) tra Cus Cagliari e Guspini.

Vittoria (3-1) in rimonta per il Pirri contro l’Orrolese. «I ragazzi sono stati grandiosi: sono scesi in campo facendo ciò che staff tecnico e società avevano richiesto», dice il direttore sportivo dei rossoblù, Stefano Siddi.

Il Selargius piega (2-0) la Tharros. Successo (2-1) casalingo anche per l’Arborea contro l’Atletico Cagliari. In coda vittorie preziose per Uta (1-0 contro il Terralba) e Atletico Masainas (2-0 con il Villamassargia).

Nel Girone B di Promozione, pari tra la capolista Usinese e il Bosa (1-1). Travolgente successo del Bono che ha inflitto un pesante 5-1 all’Abbasanta, del Buddusò che ha piegato l’Ovodda per 5-0, del Castelsardo (2-0 al Siniscola), del Coghinas che ha vinto per 2-1 sul campo della Lanteri Sassari. La Macomerese ha inflitto un pesante 4-0 al Tonara. Pari (1-1) fra Sennori e Arzachena. In classifica l’Usinese resta in vetta con 47 punti, Buddusò e Coghinas inseguono a 46, l’Arzachena e il Luogosanto a 40.

