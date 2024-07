Novità nelle formazioni dell’oristanese in vista della prossima stagione sportiva di calcio regionale. Nel campionato di Promozione, è ancora il Terralba grande protagonista del mercato.

Dopo l’ufficializzazione degli arrivi di Matteo Atzei, Andrea Sanna, Piotr Branicki e Francesco Cabasino, ecco un altro tris in entrata.

A partire da Mattia Erbì, esterno alto, classe 2003, la scorsa stagione con la maglia dell’Arborea. Novità che proseguono con l’annuncio di Claudio Corda (ex Ghilarza) e Filippo Cherchi (in prestito dal Cagliari), entrambi classe 2006. Conferme, inoltre, per lo zoccolo duro della rosa a disposizione di Maurizio Firinu nella scorsa annata: Luca Orrù, Manuel Uliana, Mirko Soddu, Manuel Porru, Alessandro Lasi, Maximiliano Ciarniello, Fabio Cammarota, Nicolas Pitzalis, Francesco Diana, Filippo Stevanato, Giacomo Melis e Ivan Frongia. Anche in casa Tharros è ufficiale un nuovo arrivo. La società biancorossa ufficializza, infatti, l’arrivo del portiere Lorenzo Manzato.

Manzato, classe 2007, è reduce dall’esperienza con le giovanili della Torres (Allievi Nazionale Under 17), dopo essere cresciuto nel Terralba Francesco Bellu. Un portiere giovane e di grande prospettiva agli ordini di mister Antonio Lai. In Seconda Categoria, infine, il Marrubiu annuncia l’arrivo di Luca Cauli.

