Una Promozione super, così dicono gli esperti.

Si torna a due gironi, con tanti giocatori arrivati dalle categorie superiori e con nomi di squadre dal passato illustre. A cominciare dall’Alghero, dal Lanusei, dal Selargius, dal Tortolì, dalla Gialeto, dall’Arborea, dal Castiadas e dal Monastir. Lo spettacolo è assicurato.

Grande l’interesse attorno all’Alghero con un lungo passato, tornato in Promozione dopo anni giocati nelle categorie inferiori. Il sogno è l’Eccellenza.

Non per nulla è arrivato il super bomber Giuseppe Meloni con tanti campionati di Serie D in Sardegna e anche di C, nella penisola. Tantissime promozioni colte a tutti i livelli. Le ultime sono arrivate col Muravera, il Carbonia e il Budoni.

Nel girone A sono tante le squadre attrezzate per tentare il salto in Eccellenza. Il Selargius ha tesserato alcuni nomi validi in campo: come il difensore Pierluigi Porcu e ora Stanislao Lepore. Questa estate ha scelto la società catalana.

Il Castiadas ha rafforzato la rosa dopo il secondo posto colto nell’ultima stagione ad un punto dall’Eccellenza. L’Arborea ha confermato Virgilio Perra in panchina, il Lanusei ha una squadra molto giovane. Si cerca la ricostruzione dopo che alcuni anni fa ha mancato la C, lottando fianco a fianco con l’Avellino.

