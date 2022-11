Cambia il programma degli anticipi di questo weekend. Selargius-Castiadas dell'ottava giornata del Girone A di Promozione, originariamente prevista per sabato alle 15, slitta a domenica sempre alla stessa ora. In Eccellenza il quindicesimo turno comincia con Nuorese-Lanusei in anticipo (sempre sabato alle 15, prima in casa dei verdazzurri dopo le dimissioni del presidente Maurizio Soddu), domenica le altre partite.

In Promozione anticipano due delle tre in testa alla classifica nel Girone A il Villasimius, in casa col CUS Cagliari, nel B l'Arborea unica a punteggio pieno va sul campo del Terralba Francesco Bellu. Nello stesso girone sabato anche Abbasanta-Atletico Bono, nel C Coghinas-Luogosanto, Sennori-Lanteri Sassari e Thiesi-Macomerese.

Il programma. Il Comitato Regionale sardo ha ufficializzato il programma degli anticipi per tutto gennaio e febbraio. Due giornate di Eccellenza, quelle del 28 gennaio e 25 febbraio, sono interamente spostate dalla domenica al sabato.

