Per il titolo dei bomber di Promozione continua il botta e risposta tra Domenico Saba (Usinese) e Andrea Sanna (Tharros). Saba ha siglato il 17esimo sigillo nel big match contro il Calangianus. Rete però inutile per i rossoblù che sono stati battuti perdendo pure il primato. Sanna vola a 16 reti: domenica scorsa ha realizzato la terza nel successo degli oristanesi contro il Seulo.

Nel girone A, l’attaccante della Sigma Alessandro Siddi, grazie alla doppietta contro la Fermassenti, va in doppia cifra (10) agganciando in testa Francesco Pinna (Gonnosfadiga). Fermi con 9 marcature Pierluigi Achenza (Villamassargia) e con 8 Andrea Iesu (Cortoghiana). Sette reti per Fanni, Marci e Suella, in forza con la capolista Monteponi, Ligas (Sigma), Tronu (Selargius) e Pili e Secci (Villasimius).

Le classifiche

Girone A

10 RETI: Pinna (3 rig.) (Gonnosfanadiga); Siddu (Pro Sigma).

9 RETI: Achenza (2 rig.) (Villamassargia).

8 RETI: Iesu (2 rig.) (Cortoghiana).

7 RETI: Fanni (3 rig.), Marci (2 rig.), Suella (Monteponi); Ligas (1 rig.) (Pro Sigma); Tronu (1 Pro Sigma, 6 Selargius); Pili (3 rig.), Secci (4 Fermassenti) (Villasimius).

Girone B

16 RETI: Sanna (1 rig.) (Tharros).

13 RETI: Timpanaro (Tortolì).

12 RETI: S. Canu (2 rig.) (Buddusò).

10 RETI: Deriu (2 rig.) (Bonorva).

9 RETI: Atzeni (3 rig.) (Arborea).

8 RETI: G. Calvisi (2 rig.) (Bittese); Omar (Paulese); Jatta (Seulo); Noli (Tonara).

Girone C

17 RETI: Saba (5 rig.) (Usinese).

11 RETI: Cissè (Calangianus); D. Budroni (Oschirese).

9 RETI: Raspitzu (3 rig.) (San Teodoro).

8 RETI: Kozeli (2 Porto Cervo, 6 Luogosanto); Aloia (1 rig.) (2 Siniscola), Valenti (2 rig.) (Tempio).

7 RETI: De Santis (Luogosanto); Zela (Posada); Solinas (2 rig.) (Thiesi).

