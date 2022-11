Primi tentativi di fuga nei due gironi regionali del torneo di Promozione di basket. Al sud ci prova il Basket Iglesias, mentre al nord è il Nuoro a vincere uno dei due big match in programma e a portarsi in vetta solitaria.

Girone Sud. Nella quarta giornata di andata Iglesias si impone sul parquet del Beta Pirri per 53-75 al termine di una gara condotta sin dalle prime battute e nella quale ha effettuato il break decisivo già nel secondo quarto (27-47). Nella formazione allenata da Paolo Massidda da segnalare i 20 punti di Trincas. Colpi esterni anche per Sinis (anch’essa imbattuta ma con una gara in meno disputata) sul campo del Madas Siliqua (60-67) e Basket Quartu, a Monserrato contro il Condor (49-63). Vince e convince Sinnai, in casa, contro il Panda Monserrato, per 77-44. Padroni di casa sul +15 al 20’ (37-22) e progressione vincente fino alla sirena finale. Top scorer dell’incontro è Spettu, del Sinnai, con 15 punti. Infine, prima vittoria stagionale per il Serramanna, contro il Genneruxi, per 81-76.

Girone Nord. Nel big match per la vetta del raggruppamento, vittoria del Nuoro contro l’Aurea Sassari (79-77). Sfida che ha appassionato il pubblico presente, sempre punto a punto, con continui ribaltamenti di fronte. In avvio meglio i nuoresi (24-19 al 10’); seconda frazione di marca sassarese (40-46 all’intervallo). Nuovo sorpasso nel terzo quarto (64-58) e finale in volata che vede vincenti Zidda e compagni. Miglior realizzatore è Bassanello, del Nuoro, con 23 punti. Il derby di Ozieri, invece, è appannaggio della Demones, che supera la 80&Co. Basket per 70-80. La Demones, che ha in Serra il miglior marcatore della partita con 20 punti, comanda nell’arco dei 40’, raggiungendo il +15 a metà gara. In chiusura, vittoria esterna del CMB Porto Torres (22 punti di Pitzalis) contro Arzachena, per 29-70.

