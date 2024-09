Si vivono momenti di entusiasmo alle stelle a Masainas dove l'Atletico al suo esordio assoluto nella categoria di Promozione, mai raggiunta nella storia di questo club, ha ottenuto nel turno infrasettimanale una vittoria a dir poco epica nella gara contro l'Arborea. È arrivato un 3 a 0 secco che gli uomini allenati da Marco Farci hanno conseguito giocando per larga parte della gara in nove contro undici e grazie anche a due rigori parati dall'esperto portiere Bove negli ultimi 20 minuti della gara quando una rete dei giocatori dell'Arborea avrebbe potuto riaprire il match stante la doppia inferiorità numerica dei locali.

«È stata una gara formidabile al di là di ogni aspettativa - afferma l'allenatore Marco Farci - frutto della volontà dei ragazzi di ottenere a tutti i costi la prima vittoria in quello che per noi rappresenta un torneo assolutamente nuovo e di alta qualità come dimostra purtroppo la prima sconfitta contro la Tharros e il successivo pareggio casalingo contro il CUS».

Questo spiega il motivo per cui – quando l'Atletico si è trovato con due uomini in meno – è stata impostata una gara di assoluto contenimento pur di portare a casa i primi tre preziosi punti in Promozione nella storia del club.

