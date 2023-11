Promozione. Le seconde e terze classificate dei gironi A e B, saranno ammesse ai Playoff. Si partirà con le semifinali dove la seconda del girone A affronterà la terza del girone B e la seconda del girone B la terza del girone A. Poi si affronteranno le vincenti e le perdenti per stabilire la graduatoria ripescaggi.

Quattordicesime e Quindicesime classificate nei due gironi disputeranno il playout se la differenza di punti non sarà maggiore di 7 punti altrimenti le quattordicesime retrocede direttamente.

Prima categoria. Le seconde classificate dei gironi A, B, C e D saranno ammesse ai Playoff. La seconda del girone A giocherà con la seconda del girone B e la seconda del gruppo C con la seconda del D. Poi si affronteranno le vincenti e le perdenti per stabilire la graduatoria ripescaggi.

Tredicesime e quattordicesime classificate nei quattro gironi disputeranno il playout se la differenza di punti non sarà maggiore di nove altrimenti le quattordicesime retrocede direttamente.

Seconda categoria. Le seconde classificate dei gironi A, B, C, D, E, F, e G saranno ammesse alla Coppa Seconda categoria. Le seconde dei gironi A, B e C disputeranno un triangolare. La seconda del gruppo D con la seconda del E (Accoppiamento “A”), la seconda del girone F con quella del girone G (Accoppiamento “B”). Infine si disputerà un triangolare Finale tra la vincente Triangolare “A” e le vincenti degli accoppiamenti “A”e “B” per definire la graduatoria dei ripescaggi finali.

Dodicesime e tredicesime classificate nei sette gironi disputeranno il playout se la differenza di punti non sarà maggiore di 7 punti altrimenti le quindicesime retrocede direttamente.

