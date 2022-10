Una squadra fatta in gran parte da giocatori argentini: il Villasimius vola nel girone A della Promozione ma mantiene bene i piedi per terra. “Abbiamo vinto le prime tre giornate del torneo, nove punti e primo posto. Ma questo – dice Antonio Prastaro, allenatore del Villasimius - non significa che siamo i favoriti. Ci sono diverse altre squadre che hanno allestito organici competitivi, come Guspini e Castiadas: il campionato è solo agli inizi, si vedrà solo fra qualche mese chi potrà puntare all'Eccellenza. Noi ne siamo consapevoli, lavoriamo e basta senza. I conti li faremo alla fine. Noi come gli avversari”.

Il Villasimius sta facendo comunque davvero bene. La società ha puntato molto su argentini che già giocavano in Italia come Pomiro, Ferandez, Correa, Bonfigli: ci gioca anche un 16enne, Massimo Taricco, figlio di Mauricio Taricco, ex giocatore del Tottenhan che si è innamorato di Villasimius dove risiede da tempo e che a 49 anni gioca ancora in Seconda categoria nell'Accademia Villaputzu. Il figlio Massimo promette bene.

"Il nostro è un bel girone – commenta ancora Prastaro -: ci sono buoni giocatori e tanti ragazzi interessanti. Ma lo ripeto, ora il nostro compito è solo quello di lavorare e di fare punti. Tutto qui. I conti si faranno alla fine”.

Ovviamente i tifosi sognano comunque. Tanto che allo stadio ci va tanta gente a seguire la squadra. Come a inizio anni Duemila quando il Villasimius aveva addirittura sfiorato la Serie D.

