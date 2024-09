Cinque anticipi oggi per aprire la seconda giornata di Promozione, che proseguirà domani con il resto del programma. Uno solo nel Girone A: la sfida ricca di ex fra Guspini e Sant’Elena, che finisce in parità col risultato di 1-1. Al vantaggio di Montesuelli nel primo tempo per i biancorossi di Cristian Dessì (uno dei tanti ad aver avuto esperienze con entrambi i club) ha pareggiato il centrocampista Rotaru per i quartesi. Per il Sant’Elena è il secondo pareggio su due partite, mentre il Guspini attende di conoscere l’esito del Giudice Sportivo visto che l’Idolo ha fatto ricorso per una possibile posizione irregolare sulla partita finita 0-2 ad Arzana domenica scorsa.

Nel Girone B sconfitta per l’Arzachena, che ha perso per 1-0 in casa del Buddusò. Gli smeraldini all’esordio avevano superato 5-0 l’Abbasanta, che rimane a zero punti perché oggi è stato superato 0-2 dal Coghinas. Poi due pareggi: Stintino-Lanteri Sassari 1-1 e Usinese-Macomerese 0-0.

Le partite di domani. Nel Girone A, alle 16: Arborea-Villacidrese (a Sa Rodia alle 17), Atletico Cagliari-Idolo, Atletico Masainas-Cus Cagliari, Castiadas-Tharros, Lanusei-Terralba, Orrolese-Uta, Pirri-Tortolì e Villamassargia-Selargius. Nel Girone B, alla stessa ora: Bosa-Atletico Bono (a porte chiuse al Campo Italia), Castelsardo-Tuttavista, Luogosanto-Ovodda, Siniscola-Bonorva e Tonara-Sennori.

© Riproduzione riservata