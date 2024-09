Nel girone A di Promozione, l’Atletico Cagliari batte (2-1) l’Idolo ed è solo al comando dopo due giornate. Pareggio (0-0) casalingo per il Castiadas contro un’ostica Tharros. Preziosa vittoria (2-1) in rimonta per il Pirri di Busanca e Cogotti. Nella ripresa, al 2’ ospiti avanti con Boi su rigore guadagnato da Cocco.

Al 33’ Catta (classe 2008) entrato da pochi secondi devia nel sacco su cross dalla sinistra. Al 47’ Mastromarino guadagna e trasforma il rigore del definitivo 2-1. L’Atletico Masainas blocca (1-1) il Cus Cagliari. Pesante sconfitta (5-2) per la Villacidrese nel big match contro l’Arborea. L’Uta espugna (1-2) il campo dell’Orrolese. Netto successo (3-0) del Lanusei contro il Terralba. Pareggio (1-1) tra Villamassargia e Selargius. Giocata ieri Guspini-Sant’Elena (1-1).

Nel girone B, Bosa e Bonorva raggiungono in vetta Coghinas e Buddusò. Il Bosa supera (3-1) l’Atletico Bono. Poker (0-4) del Bonorva sul campo del Siniscola. Vince (2-1) il Castelsardo col Tuttavista. Tre punti anche per il Luogosanto che piega (4-2) l’Ovodda. Successo (0-2), infine, per il Sennori a Tonara. Giocate ieri Buddusò-Arzachena 1-0, Usinese-Macomerese 0-0, Abbasanta-Coghinas 0-2 e Stintino-Lanteri 1-1.

