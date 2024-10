Il Lanusei raggiunge la Tharros in vetta alla classifica del Girone A di Promozione. L'Atletico Cagliari ha piegato l'Arborea per 2-1 con reti di Sanna e Biondi dopo il gol ospite di Angioni. Il Castiadas si è fermato sull'ennesimo pareggio della stagione: 1-1 col Tortolì con reti di Vacca per i locali e di Cissé per gli ogliastrini. Colpaccio dell'Uta a Terralba: 1-3 il risultato per gli ospiti firmato da Dessena, Cossu e Usai, per il Terralba Rodrigo. Colpo del Guspini vittorioso per 2-1 sul Cus Cagliari: reti di Agostinelli e Cardia per i locali; di Serra per gli universitari. Grande successo del Lanusei sulla Villacidrese per 2-0.

Momento difficile dell'Orrolese, travolto in casa per 1-4 dal Pirri andato in gol con Corda, Maganuco e Loi. Pari (2-2) fra Sant'Elena e Idolo.

Risultato a occhiali fra Tharros e Selargius e pari (1-1) tra Villamassargia e Masainas (Cosa e Angioni).

