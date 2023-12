Nel girone A di Promozione, prima fuga del Monastir. La squadra di Angheleddu ha travolto (5-0) il malcapitato Arbus. Ora ha cinque punti di vantaggio su Pirri e Castiadas. Nella mattinata i pirresi di Paolo Busanca hanno battuto (3-1) proprio la squadra del Sarrabus agganciandola in classifica.

Importante vittoria (2-0) del Cus Cagliari contro il Guspini. I cussini sono ad un punto dalla seconda piazza. Solo un pari (1-1) per il Terralba in casa col Lanusei. Successo (0-2) per il Tortolì a Sanluri con la Gialeto. L’Arborea cade (1-0) ad Arzana con l’Idolo. Le altre: Atletico Cagliari-Orrolese 2-1, Selargius-Gonnosfanadiga 5-1 e Villamassargia-Verde Isola 1-1.

Nel girone B, poker (0-4) della capolista Nuorese a Ovodda. Rallenta l’Usinese bloccata (1-1) dallo Stintino. Il gap tra i barbaricini e i rossoblù è ora di tre punti. L’Alghero vince (0-1) contro il Luogosanto e si prende la terza piazza. Il Lanteri supera (1-0) il Siniscola e raggiunge in quarta posizione il Sennori fermato (0-0) sul proprio terreno di gioco dall’Abbasanta. Chiudono Bonorva-Fonni 2-2, Posada-Coghinas 0-3, Santa Giusta-Porto Torres 2-1 e Tuttavista-Macomerese 0-2.

