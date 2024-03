Gran momento per l’Arbus di Nicola Agus che, con le ultime due vittorie di fila, è uscita dalla zona playout.

I minerari hanno battuto Orrolese, Guspini ed ora cercano il tris nel delicato scontro salvezza casalingo contro l’Atletico Cagliari in programma domenica. «Siamo in salute – dice l’esperto difensore, Gabriele Pancotto – Domenica scorsa abbiamo vinto il derby col Guspini, penso meritatamente. Non abbiamo ancora ottenuto nulla. Il cammino è ancora lungo e ricco di insidie. Dobbiamo stare concentrati e pensare gara dopo gara. Già domenica ci aspetta una partita difficile e fondamentale per il nostro obiettivo che è la salvezza. La nostra - continua – è una squadra molto giovane con margini di miglioramento importanti e gli alti e bassi fanno parte del percorso. Abbiamo la fortuna di avere un mister preparato ed esperto, uno staff che ci sostiene in continuazione ed una società ambiziosa composta da persone serie e professionali. Faremo di tutto per mantenere la categoria».

Pancotto ha subito un brutto infortunio nel match col Guspini. «Al tendine Achille in maniera accidentale – chiude – dopo un contrasto aereo con Agostinelli. Per fortuna nessuna lesione anche se sono stati necessari dei punti di sutura. Conto di rientrare molto presto per dare una mano ai miei compagni».

