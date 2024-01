Lo Stintino vince per 3-0 sul campo del Fonni nel recupe ro della 13esima giornata del girone di andata del girone B di Promozione.

La gara non era stata giocata per il mancato arrivo dell'arbitro.

Per lo Stintino, gol di Fini e Ruiu nel primo tempo, di Oggiano nella ripresa.

Lo Stintino con questo successo sale all'undicesimo posto in classifica con 19 punti. Il Fonni con 11 punti non riesce ad agganciare la zona playout. Come a dire che dovrà ancora soffrire per uscire dalla zona retrocessione.

