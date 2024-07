Arrivano le prime conferme in casa Tharros. Ufficiali, infatti, i nomi dei tre tecnici che guideranno le formazioni maschile e femminile e la Juniores maschile. La prima squadra maschile, che prenderà parte al prossimo torneo di Promozione regionale, è stata affidata al confermato Antonino Lai.

Conferma anche per Luca Suella sulla panchina della formazione femminile, al via della prossima Serie C nazionale. Suella al primo anno alla guida delle biancorosse ha ottenuto la salvezza con un settimo posto nel girone.

A guidare il gruppo Juniores, nella stagione sportiva 2024/2025, sarà infine una vecchia conoscenza della Tharros, Bruno Frongia. Frongia ha chiuso la carriera da giocatore proprio con la maglia biancorossa, dopo aver giocato in tante realtà importanti della Sardegna (Progetto Sant’Elia, Selargius, Atletico Elmas, Villacidrese, Nuorese, Samassi, Ghilarza, Macomerese e Arborea), ed è reduce da un’annata molto positiva alla guida dell’Under 17 dell’Athletic Solarussa.

