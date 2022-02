Nel girone A, seconda vittoria del Villamassargia che grazie ad una rete di Farci piega il Cortoghiana nella delicata sfida salvezza. La squadra di Titti Podda avanza a quota 18, il Cortoghiana resta fermo a 17.

Nel girone B di Promozione, l’Ozierese blocca (0-0) la capolista Tharros. Il Tortolì con un successo nell’impegno di domani col Buddusò si porterebbe ad un punto dalla vetta.

Parità (1-1) anche tra Arborea e Tonara. Per i padroni di casa Davide Piras ha risposto al vantaggio degli ospiti firmato dal solito Gino Noli. Finisce con lo stesso risultato anche lo scontro salvezza tra Sadali e Seulo. L’ex Placentino in gol per la squadra di casa, Jacopo Boi per la formazione guidata da Ghiani.

Nel girone C, vittoria di misura dello Stintino contro la cenerentola Valledoria. Decisiva la rete di Colombo. La compagine di Paolo Congiu è ora ad un punto dal trio di testa, Calangianus, Usinese e Tempio in attesa delle gare di domani.

