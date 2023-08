Si ritorna in campo per i primi allenamenti anche per la società sportiva dilettantistica Porto Torres Calcio che, grazie all’importante supporto economico di alcuni imprenditori, si rimette in gioco e accetta la sfida del prossimo campionato di Promozione regionale 2023-2024, con l’iscrizione alla nona stagione. Alla guida della prima squadra sono stati confermati gli allenatori Roberto Congiata e Grabriele Porcu, tecnici che rappresentano una garanzia come dimostrano i risultati raggiunti nella scorsa stagione. Giovanni Casali sarà il preparatore tecnico dei portieri e Vincenzo Valente allenatore della Juniores. Dopo i malumori per la situazione di difficoltà economica e della gestione interna, manifestati più volte dalla dirigenza rossoblù, restano in società il presidente Salvatore Depalmas e i due vice, Stefano Valente e Matteo Sanna.

«In parte la comunità locale ha risposto al nostro appello di sostegno attraverso la raccolta fondi online promossa questa estate per iscrivere la società al prossimo campionato – spiega Stefano Valente – ma mi sento di ringraziare in particolar modo gli imprenditori che ci hanno aiutato. Un passo avanti che ci consente di proseguire e di impegnarci con passione in questa nuova avventura».

Il 10 settembre la prima sfida della Coppa Italia con la formazione rossoblù composta da 26 calciatori, compreso il portiere Gabriele Falchi, riconfermato e pronto a blindare i pali della squadra turritana. Dal 24 settembre il fischio di inizio per la prima di campionato.

