Si è completata oggi, con tre gare, la settima giornata del girone A di Promozione. Il Castiadas ha espugnato (0-2) il campo dell'ostico Tortolì. Il ritorno al successo permette ai biancoverdi di riportarsi ad un punto dal Monastir che mercoledì aveva battuto (4-0) l'Atletico Cagliari. Il primo tempo si è chiuso senza reti e col Castiadas con l'uomo in meno per l'espulsione di Stefano Mura. Nella ripresa, Littarru si procura un calcio di rigore che causa l'espulsione del portiere ogliastrino. Dagli undici metri Mboup non sbaglia. I padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del pareggio col Castiadas che resta anche in nove uomini per il rosso a Cannas. Ma allo scadere sono ancora i sarrabesi a segnare: su un calcio piazzato Claudio Mura pesca Sitzia che al volo trova l'incrocio dei pali.

Netto successo (1-5) dell'Arborea di Virgilio Perra sul campo della Verde Isola. Da segnalare la tripletta di Atzeni. In gol per i gialloblù anche Sperandio e Erbì. Per i carlofortini, Foddi ha realizzato la rete del momentano 1-2. Pari senza reti tra Arbus e Guspini.

