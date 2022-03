E sono venti le reti di Domenico Saba nel campionato di Promozione (girone C). L’attaccante della capolista Usinese ha firmato una doppietta nella sfida interna con l’Oschirese. Ha preso il largo rispetto anche agli altri gironi A e B. Dietro di lui, nel gruppo C, Davide Budroni, attaccante dell’Oschirese, che ha realizzato la rete della bandiera siglando il 12esimo sigillo. Un gradino sotto il bomber dell’altra capolista Calangianus con undici reti. I giallorossi hanno perso (3-0) col Lanteri.

Nel girone A, ora il leader è Alessandro Siddu (Sigma) che grazie alla rete che ha sbloccato il risultato contro l’Andromeda sale a quota undici. “Alessandro”, dice il presidente della Sigma, Pasquale Cossu, “è un bravo ragazzo, molto affezionato a me e alla società. Ha grandi doti tecniche. Potrebbe giocare in categorie superiori. Credo molto in lui”.

Resta invece a dieci Francesco Pinna del Gonnosfanadiga. A nove Andrea Iesu (Cortoghiana) raggiunge Pierluigi Achenza (Villamassargia).

Nel girone B, tutto invariato con Andrea Sanna (16 reti) della Tharros che mantiene un vantaggio di due marcature su Maximiliano Timpanaro (Tortolì) e di tre su Sebastiano Canu (Buddusò).

Le classifiche

Girone A

11 RETI: Siddu (Pro Sigma).

10 RETI: Pinna (3 rig.) (Gonnosfanadiga).

9 RETI: Iesu (2 rig.) (Cortoghiana); Achenza (2 rig.) (Villamassargia).

8 RETI: Fanni (3 rig.) (Monteponi); Ligas (1 rig.) (Pro Sigma); Pili (4 rig.) (Villasimius).

7 RETI: Marci (2 rig.), Suella (Monteponi); Tronu (1 Pro Sigma, 6 Selargius); Secci (4 Fermassenti, 3 Villasimius).

Girone B

16 RETI: Sanna (1 rig.) (Tharros).

14 RETI: Timpanaro (Tortolì).

13 RETI: S. Canu (3 rig.) (Buddusò).

10 RETI: Deriu (2 rig.) (Bonorva).

9 RETI: Atzeni (3 rig.) (Arborea); Omar (Paulese); Jatta (Seulo); Noli (Tonara).

8 RETI: G. Calvisi (2 rig.) (Bittese); Atzeni, Branicki (3 rig.) (Tharros); S. Boi (Tonara).

Girone C

20 RETI: Saba (5 rig.) (Usinese).

12 RETI: D. Budroni (Oschirese).

11 RETI: Cissè (Calangianus).

9 RETI: De Santis, Kozeli (2 Porto Cervo) (Luogosanto); Raspitzu (3 rig.) (San Teodoro); Aloia (1 rig.) (2 Siniscola 7 Tempio).

8 RETI: Zela (Posada); Ibba (Siniscola); Valenti (2 rig.) (Tempio).

7 RETI: Pintus (Lanteri); M. Sanna, Solinas (2 rig.) (Thiesi).

