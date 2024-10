Nel girone B della Promozione, pareggio oggi fra Arzachena e Sennori con gli smeraldini che non sono andati oltre lo 0-0. L'Atletico Bono ha vinto per 2-1 ad Abbasanta, il Bosa ha piegato l'Usinese per 1-0. Vittoria del Coghinas sul Lanteri per 2-0, mentre il Luogosanto ha piegato il Bonorva per 4-1.

Vittoria del Buddusò a Ovodda (1-2), mentre il Siniscola ha sfruttato il fattore campo piegando per 2-1 il Castelsardo. Vittoria infine dello Stintino per 2-0 sul Tuttavista. La gara Tonara-Macomerese si giocherà mercoledì. Le gare del girone A sono state giocate sabato.

