Turno infrasettimanale questo pomeriggio in Promozione. In scena la terza giornata di ritorno. Nona vittoria consecutiva per il Tortolì, corsaro (0-3) sul campo dell’Orrolese. La compagine rossoblù blinda il secondo posto.

All’”Annunziata” di Castiadas il big match tra i sarrabesi ed il Sant’Elena termina in parità (1-1). I quartesi, terzi, mantengono un vantaggio di quattro lunghezze sui sarrabesi. Il Guspini si aggiudica (1-0) la sfida con l’Uta e si porta ad un punto dai quartesi.

Il Pirri ritrova il successo (3-1) nel derby col Cus Cagliari. L’altra cagliaritana, Atletico Cagliari bloccata (1-1) dal Selargius.

Boccata d’ossigeno per l’Arborea che batte (3-1) l’Atletico Masainas. Prova di orgoglio della cenerentola Villamassargia che strappa (1-1) un punto con la Villacidrese.

Nel girone B è terminata senza reti Arzachena-Coghinas, una delle gare di cartello in programma per la ventesima giornata. Il Bonorva cade (3-2) a Bosa. L’ostico Tonara ferma (1-1) l’Atletico Bono di Celestino Ciarolu.

Tre punti d’oro in chiave salvezza per il Sennori che espugna (1-2) il campo di uno Stintino sempre più lontano dalla zona playoff. A Castelsardo, tra castellanesi e Macomerese termina 1-1.

In corso Luogosanto-Lanteri Sassari. Si giocano alle 18 Usinese-Bonorva e alle 19 Abbasanta-Ovodda e Siniscola-Tuttavista.

