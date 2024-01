Nel posticipo di oggi del girone A della Promozione, la Gialeto ha vinto per 3-0 sul campo del Verde Isola di Carloforte. I gol ospiti sono stati firmati da Zaidi, Piras e Tassi.

La Gialeto sale a 18 punti vicino al centro classifica. La Verde Isola resta penultima con 10 punti con un vantaggio sull'ultima in classifica, il Gonnosfanadiga fermo a quattro punti che deve recuperare la gara con Monastir capolista del Girone A.

La partita prevista per ieri è stata rinviata per il maltempo.

GIRONE B – Nel girone B di Promozione, l'Abbasanta ha piegato il Santa Giusta per 2-1, l'Alghero non è andato oltre il pari (2-2) contro in Sennori. 2-0 fra Coghinas e Bonorva e 0-0 tra Porto Torres e Posada. Il Siniscola ha travolto l'Ovodda per 4-0 mentre l'Usinese ha piegato il Lanteri per 2-0. Pari infine (1-1) fra Fonni e Tuttavista. Ieri la Nuorese ha battuto il Luogosanto per 1-0 conservando il primo posto in classifica.

