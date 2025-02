Una sfida tutta ogliastrina in vetta al girone A di Promozione. Il Tortolì ha raggiunto e superato il Lanusei ora staccato di un punto dopo aver domanato l'intero girone di andata. «Difficile sbilanciarsi con un pronostico sulla squadra che vincerà», dice il direttore sportivo dell’Arborea, Massimo Sabiu. «Un periodo sembrava che la fuga del Lanusei fosse quella decisiva. Dopo lo scontro tra ogliastrini e Sant’Elena, vinto dai quartesi, si diceva che la squadra di Maurizio Rinino avesse qualcosa in più ma poi ha rallentato. Adesso in testa c’è il Tortolì che ha vinto undici partite consecutive. E’ quindi tutto aperto e puo' succedere di tutto. Mancano ancora dodici partite. Anche per i playoff è tutto da decide. Tra il Sant’Elena e la Villacidrese, quarta, ci sono quattro punti di differenza. E tra Villacidrese e Terralba (nona) sei squadre racchiuse in due punti. Insomma, c’è grandissimo equilibrio«. Spera nel rilancio anche il Castiadas che domenica è tornata al successo contro l'idolo. I playoff sono ancora possibili.

Nella parte bassa, proprio l’Arborea con la vittoria contro il Pirri si è portata a cinque punti dal quintultimo posto. «Una vittoria importantissima», chiude Sabiu, «in un campo difficile contro una squadra ben organizzata. Dobbiamo trovare la continuità». Hanno ottenuto un punto Orrolese e Uta. Domani si recuperano Villamassargia-Cus Cagliari e Guspini-Selargius.Le due gare domenica sono state rinviate per la pioggia.

