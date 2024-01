La Nuorese piega il Luogosanto e allunga in vetta alla classifica del girone B della Promozione in vista delle altre gare dello stesso girone in programma per domani.

Oggi si è giocato nel girone A. L'Arborea ha piegato il Cus per 1-0, l'Arbus ha travolto il Villamassargia con sette gol a zero. Pareggio (2-2) fra Lanusei e Selargius.

Importante vittoria del Tortolì per 2-1 sul Pirri di Paolo Busanca. Pareggio (2-2) fra Orrolese e Terralba. L'Idolo è infine passato a Castiadas vincendo per 1-0 e risalendo la classifica. Non ha giocato (causa maltempo) la capolista Monastir a a Gonnosfanadiga. Sospesa anche la gara del Guspini sempre per il maltempo.

