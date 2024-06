Primi movimenti in vista della prossima stagione per le formazioni che partecipano ai tornei di calcio regionale di Prima e Seconda Categoria.

A partire dal Silanus, reduce da un ottimo settimo posto (e un’annata passata comunque sempre nelle parti nobili della classifica) nel girone C di Prima Categoria, che dopo quattro stagioni saluta il tecnico Daniel Usai.

Nelle prossime settimane la società neroazzurra comunicherà il nome del nuovo allenatore. Sempre in Prima si muove la neo-promossa Sanverese con il primo colpo in entrata. Alla corte di Bobo Sau, confermato nelle scorse settimane, infatti, arriva il portiere Lorenzo Parisi, classe ’95, ex Santa Giusta, Taloro Gavoi, Paulese, Tharros, Tramatza, Narboliese. In Seconda Categoria, invece, la neo-promossa Marrubiu, che ha vinto il girone dell’oristanese di Terza Categoria, in vista della prossima stagione conferma il tecnico della promozione Salvatore Fadda.

© Riproduzione riservata