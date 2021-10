Se il buongiorno si vede dal mattino, si preannuncia una stagione avvincente nel campionato regionale di serie D di basket. Il colpo di giornata è del Sennori che espunga il campo della Coral Alghero per 64-78. Sennoresi che raggiungono la doppia cifra di vantaggio già al 20’ (23-34). Nella seconda parte gara indirizzata e ospiti che portano a casa la vittoria. Miglior realizzatore Simone Piras, per il Sennori, con 22 punti. Combattuta la sfida tra Oristano Basket e San Sperate, vinta dopo un tempo supplementare dai sansperatini per 70-74. I primi 40’ sono di equilibrio, compresi gli ultimi secondi. Nel finale, infatti, è avanti Oristano sul 61-58, ma Puddu a 6 secondi dalla fine porta il match all’overtime. Supplementare ad appannaggio dei bianco verdi ospiti. Top scorer della gara è Deledda, dell’Oristano Basket, con 25 punti. Grande equilibrio anche nella vittoria casalinga del San Salvatore Selargius contro il Carbonia (63-62). Nel terzo quarto gli ospiti cercano l’allungo (fino al +10), me nell’ultima frazione i selargini hanno più energia, recuperano e vincono. Esordio vincente per l’Azzurra Oristano che sul parquet amico batte l’Assemini 51-45. Gli ospiti chiudono avanti al 20’ (28-31). Gli oristanesi si riprendono nel terzo quarto e vanno sul +6 (42-36 al 30’). Divario che rimane stabile e l’Azzurra festeggia. Tra i padroni di casa Porcu segna 17 punti, miglior realizzatore. Convincente vittoria dell’Astro, che supera l’Elmas per 74-57. Parità sul 32-32 al 20’. Nella terza frazione si scatenano i padroni di casa e con un parziale di 30-13 volano sul 62-45 che indirizza la gara. Per i cagliaritani ben 4 elementi in doppia cifra (Poma e Badellino 15, Chessa 12, Bonacci 10), mentre nell’Elmas spicca Salis, con 31 punti.

