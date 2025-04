Nel girone B della Prima categoria pari fra Arbus e Samugheo (1-1) nello scontro diretto al vertice. Il Samugheo resta primo con 58 punti. Freccia e Arbus inseguono a quota 54. Un finale insomma tutto da scrivere. Altra sorpresa la sconfitta della Gialeto battuta per 2-0, dalla Freccia.

Nel girone C Ozierese e Thiesi continuano a vincere e contendersi il salto diretto in Promozione. L'Ozierese ha vinto a Oliena per 2-0, il Thiesi ha travolto (1-5), la Paulese. In classifica l'Ozierese ha 72 punti, il Thiesi 70.

Nel girone D in testa il tandem Campanedda-Perfugas a quota 64. La San Paolo Apostolo insegue a 59 punti.

Sono già retrocesse Posada, Porto San Paolo e Ruinas.

