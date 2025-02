Lo Jerzu vince per 1-0 sull'Azzurra e agguanta il Decimoputzu in vetta al girone A della Prima categoria. Pronostico rispettato con le due squadre ora a 45 punti.

La Baunese espugna per 4-0 il campo del Quartu 2000, la Bariese pareggia 2-2 contro il Sant'Elia. Colpo grosso del San Vito di Angelo Padiglia che vince per 3-1 sul La Palma in trasferta. Tre punti d'oro colato per la squadra del Sarrabus, salita a 16 punti in classifica. Nel girone B domina il Samugheo, primo con 41 punti. Pari (1-1) fra Gialeto e Isili.

Vittoria in trasferta del Verde isola che vince per 3-1 a Segariu. Il Santadi travolge per 6-2 a Ruinas e il Barumini per 6-0 il Villamar. Nel girone C, Thiesi in testa con 42 punti, l'Ozierese insegue a 41 punti. Da registrare il successo del Santa Giusta (4-2 alla Corrasi) e del Siligo sul Pozzomaggiore per 3-2. Nel girone D, domina il Campanella con 41 punti. Il Perfugas insegue a 37.

