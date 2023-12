Il derby fra le grandi del passato del girone A di Prima categoria lo ha vinto il Quartu 2000 con un passato in Eccellenza, contro il La Palma che ha giocato anche in C2. La squadra di Pierpaolo Piras ha vinto per 1-0 siglato da Filippo Lai su rigore a inizio ripresa.

Tre punti preziosi che permettono ai biancoverdi di allontanarsi dalla zona playout. Il La Palma, alla terza sconfitta di fila, è sempre nella zona calda. I cagliaritani hanno comunque ampi margini di crescita.

L’allenatore ha utilizzato il portiere Alberto Uccheddu, classe 2004, sin dall’inizio della gara dimostrando grande fiducia nel ragazzo, forte nei pali e nelle uscite.

