L’Himalaya perde in casa (2-5) nell'anticipo di oggi contro il Vecchio Borgo Sant'Elia e retrocede in Seconda Categoria. I locali sono passati in vantaggio al 6' con Atzei. Gli ospiti sono andati poi in gol con Pinna al 32' e al 38'. Poi il gol di Saba per il 2-2 e quindi le reti di Lai (doppietta) e Mastio che regalano la vittoria ai cagliaritani, ora a caccia del terzo posto nel Girone A di Prima Categoria.

L'Himalaya ha giocato con Monteverde, G. Porcu (43’ Magro), Balletto, Atzei, Piga (46’ F. Porcu), Zedda (62’ Zucca), Tupponi, Pinna (46’ F. Pirinu), Saba (79’ G. Pirinu), Nicotra, Orrù. Allenatore Idda.

Il Vecchio Borgo Sant’Elia con Palla (80’ Farris), Porceddu (67’ Mamia), Cara, Farci, Siddi (67’ Caddeu), Murgia, Perra (73’ Lai), Limbardi (76’ Scanu), Pinna, Cincotti, Mastio. Allenatore Murgia.

© Riproduzione riservata