In Prima categoria, girone B, comandano la classifica Samugheo e Arbus.

L'Arbus vittorioso a Barumini per 2-0, ha raggiunto al primo posto il Samugheo, costretto al pari (1-1) a Perdaxius. Vittorie dell'Antiochense (3-1 al Verde Isola) e della Don Bosco Guspini (1-0 alla Gialeto).

Nel girone C, l'Ozierese ha vinto per 2-0 a Santa Giusta e continua a comandare la classifica con 16 punti, inseguita dal Thiesi a 13 punti e oggi vittorioso per 3-1 a Silanus. Il Pattada insegue a 12 punti dopo la sconfitta casalinga di oggi (0-1 con la Dorgalese).

Nel girone D, domina il Campanedda a punteggio pieno con 18 punti. Oggi la capolista ha vinto a Ittiri per 1-0. Il Ploaghe che insegue e 13 punti ha vinto per 2-0 sul terreno del Porto San Paolo.

© Riproduzione riservata