Nel girone A di Prima categoria è lotta a due per il salto in Promozione. Lo Jerzu che ieri ha piegato il Settimo per 1-0, è primo con 72 punti. La Baunese è seconda a quota 67. Ma deve recuperare la gara col Decimoputzu che ieri non è stata rinviata dopo pochi minuti per la nebbia.

La data del recupero, importantissimo, sarà decisa dal Comitato regionale della Figc. Fra le date possibili, quella di sabato. Il Decimoputzu è terzo a 58 punti, uno in più del Sant'Elia. In coda, sono già retrocesse Himalaya e Asseminese. Si lotta per evitare l'ultima retrocessione: il Settimo che domenica ha perso come detto a Jerzu (giocando comunque una grande gara), viaggia a 27 punti, Sadali e San Vito a 30.

Alla ripresa del campionato, il 27 aprile, è in programma Settimo-San Vito, scontro diretto ma non decisivo, per la salvezza. Ieri il San Vito di Angelo Padiglia, ha travolto l'Asseminese per 5-1. Il Sadali ha colto tre punti preziosi piegando la Bariese per 3-1.

© Riproduzione riservata