Nel girone A di Prima categoria, l'Uta cade in casa, battuta per 2-1 dall'Azzurra di Monserrato, ma resta sola in vetta alla classifica con appena un punto di vantaggio sulla Baunese e due sul Sestu che ha pareggiato (1-1) a Settimo.

Un momento difficile per la capolista. Bene il San Vito che ha strappato il pari (2-2) a Cardedu. Nel girone B, il Masainas vola con 31 punti. La capolista ha vinto per 5-1 a Decimoputzu. Resta immutato il suo vantaggio di cinque punti sul Samugheo a sua volta vittorioso per 6-1 sul campo della Fermassenti, ancora fermo a zero punti in classifica.

Terza in classifica è la Freccia, staccata dalla vetta di ben dieci punti. Nel girone C continua la marcia solitaria del Buddusò con quattro punti di vantaggio sulla San Paolo e sette sulla Paulese, battuta proprio dalla capolista per 3-1. Nel girone D continua a lotta fra la capolista Monte Alna con trenta punti e l'Arzachena con 28. Le due big hanno vinto (5-1 della capolista sul Badesi) e 1-0 dell'Arzachena in casa del Siligo.

