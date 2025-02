Ottima prestazione del Settimo San Pietro che nell'anticipo di oggi in Prima Categoria ha costretto la capolista del girone, il Decimoputzu al pareggio: 3-3 il risultato finale al termine di una gara combattuta, incerta sino alla fine con le due squadre che hanno messo in luce buone trame di gioco e voglia di vincere.

Per il Settimo sono andati in gol Dib con una doppietta e Corona allo scadere. Per la capolista, Mameli, Sabiu e Mocci. Il Settimo è penultimo con nove punti: la società in settimana dovrebbe nominare il nuovo tecnico in sostituzione di Pierpaolo Valdes. Oggi la squadra è stata guidata da Corona.

Il Decimoputzu è primo con 45 punti: tre in più dello Jerzu di Andrea Piccarreta che domani gioca sul campo dell'Azzurra Monserrato.

© Riproduzione riservata