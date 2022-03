Dodici punti dividono il Villasimius dalla Monteponi, capolista del girone A di Promozione. Davvero tanti quando al termine dei giochi mancano appena otto incontri. Domenica prossima è in programma lo scontro diretto nel Sarrabus. “Il torneo non è mai stato in discussione”, dice l’allenatore del Villamius, Antonio Prastaro. “I nostri prossimi avversari sono alieni, noi umani. I numeri parlano chiaro. Hanno vinto diciassette gare su diciotto. Hanno il miglior attacco e una difesa quasi imperforabile. Hanno subito cinque reti. Hanno quindi dimostrato di essere di un’altra categoria. Per domenica”, aggiunge, “mi auguro che sia una bella giornata di sport”.

Neanche una vittoria del Villasimius potrebbe cambiare le sorti del torneo?

“Assolutamente no. Continuiamo il nostro percorso di crescita, come da programmi. Soltanto così si potranno ottenere obiettivi importanti. Questo è l’anno zero e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora. La Monteponi è da anni che cerca di salire in Eccellenza. Rappresenta una grande piazza, e questo è l’anno giusto. I risultati si costruiscono nel tempo con crescita prima societaria poi di squadra. I minerari sono stati bravi. Faranno il record dei punti del torneo”, chiude, “migliorando quello che avevo ottenuto con la Nuorese nella stagione 2010/2011”.

