Gianluca Siazzu, il bomber di Torpè, 47 anni e 600 gol in carriera, è stato ingaggiato dal Posada, formazione che milita nel girone C di Promozione. Farà quasi sicuramente coppia in avanti con il talentuoso Lorenzo Zela. Gianluca Siazzu quindi ha tutta l'intenzione di continuare la sua eterna lotta con i portieri e le difese avversarie. L'anno scorso nella sua Torpè, in Prima categoria, ha realizzato ben 32 reti. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. "Sto bene fisicamente e ho deciso di continuare almeno per un'altra stagione - commenta Siazzu -. Dalla mia ex società non è arrivato nessun segnale e quindi ho accettato volentieri la proposta del Posada. Per me è una nuova sfida, visto che salirò di categoria, ma sono convinto che assieme ai miei nuovi compagni sapremo toglierci tante soddisfazioni". Soddisfatto dell'esito della trattativa il presidente del Posada Enrico Mura. "Gianluca può dare ancora molto al calcio - spiega - sia in campo che negli spogliatoi. Cercheremo comunque, con l'aiuto del paese, di costruire una squadra all'altezza". La cittadina di Posada nel frattempo si prepara al Memorial (16 luglio) in onore di Pietro Matteo Ruiu, il dirigente scomparso l'anno scorso, amato e benvoluto da tutti. I suoi tanti amici stanno preparando le cose per bene: "È stato una grande persona e un eccellente dirigente - conclude il presidente Mura -. Ha sempre dimostrato un notevole e disinteressato attaccamento alla squadra e allo sport. Un esempio da seguire e onorare".



