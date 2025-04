I pugili turritani, Arturo Maltoni (46kg) ed Enrico Falchi (48kg.), della palestra Se.Sa. Boxing di Porto Torres hanno superato il turno ai campionati regionali Under 17, disputati a Sarroch.

Arturo ha combattuto contro il pugile di casa della AP Sarroch società organizzatrice dell'evento, mentre Falchi ha vinto per assenza di avversario. Il titolo regionale ha consentito ai giovani boxeur di partecipare, nel mese di settembre prossimo, alle fasi eliminatorie del campionato italiano Under 17, dove è in palio il pass per le fasi nazionali. Nel frattempo, sono stati convocati dalla Federazione pugilistica italiana per un torneo nazionale dal 15 al 17 aprile in corso a Chianciano Terme.

Alla manifestazione partecipano solo 52 pugili provenienti da tutta Italia, convocati dal commissario tecnico della Nazionale, Franco Federici, che avrà il compito di valutare i migliori atleti che faranno parte della squadra nazionale Under 17. Esprimo soddisfazione il team della Se.Sa.Boxing: «Dopo anni di lavoro con il settore giovanile, si inizia a raccogliere i primi risultati» dichiara il direttore sportivo Stefano Masia.

