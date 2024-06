Per i bambini e i ragazzi del Settore giovanile dell’Asd Porto Torres Calcio è iniziata una nuova avventura. Da questa mattina e per cinque giorni di seguito, dal 24 al 28 giugno, saranno i protagonisti di un camp estivo dal sapore internazionale. I giovanissimi atleti dai 6 ai 14 anni si potranno allenare alla presenza alla presenza dei tecnici della Cantera dell’Atletico de Madrid, calcare il prato del campo comunale di viale delle Vigne indossando la storica e blasonata casacca della nota squadra spagnola, insieme a tutto il kit tecnico ufficiale del club giallo rosso.

Un appuntamento illustre che incoraggia i ragazzi e insegna loro le stesse regole, ma con un approccio diverso. Sono due gli allenatori del settore giovanile dell’Atletico Madrid, che insieme al mister turritano e ai dirigenti locali seguono una ventina di nuove leve del calcio. «Si parla la stessa lingua, quella del calcio, ma con metodi nuovi che fanno da stimolo per i ragazzi che, emozionati per questa esperienza in campo, hanno dimostrato rispetto e tanta voglia di imparare. Credo che questa sia la prima esperienza vissuta dal club turritano», commenta Stefano Valente, dirigente del settore giovanile del club rossoblù.

Al termine dello stage verranno consegnati gli attestati di partecipazione ad ogni singolo atleta.

