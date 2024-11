La società del Porto Torres Calcio ha esonerato il tecnico Daniele D’Alessandro, sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, in classifica con 9 punti alla decima giornata del campionato di Prima Categoria-girone D. Dopo le ultime sconfitte pesanti registrate, con tre partite perse tra le mura domestiche, l’ultima contro il San Paolo Sassari e in seguito in trasferta contro il Ploaghe, la dirigenza rossoblù ha deciso di estromettere il mister alla sua prima esperienza con il Porto Torres.

Un’attività tormentata da scelte di formazione non condivise, naufragata a causa dei risultati deludenti. Alla guida di una squadra giovane ma non facile, D’Alessandro ha tentato di stimolare i nuovi ingressi senza successo. «Vogliamo ringraziare Daniele per l’impegno e la professionalità dimostrata e gli auguriamo le migliori fortune sportive», si legge nella nota ufficiale della società del Porto Torres. La ricerca di un nuovo responsabile tecnico è già iniziata e il nominativo del nuovo allenatore verrà comunicato nei prossimi giorni.

