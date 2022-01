Spettacolo e agonismo nella prima edizione del Memorial Angelo Murtas, Open terminato domenica sui campi del Gruppo tennis Generale Rossi di Cagliari e che ha visto partecipare ai tabelloni di singolare 105 tennisti.

Tra gli uomini. Nel singolare maschile (81 partecipanti), la vittoria è andata al favorito della vigilia, Nicola Porcu (2.5 del Tc Cagliari), che ha battuto 6-4, 6-2 in finale la testa di serie numero 2 Mauro Testa (2.7, Quattro Mori tennis team). Poi, in coppia con Samuele Porcu (Ct97 Villaputzu), Nicola Porcu ha sfiorato la doppietta, perdendo la finale del doppio contro Alessio Di Martino (Ct Decimomannu) e Stefano Zedda (Sporting Ct Quartu), che si sono imposti 6-4, 6-1. Invece, Mauro Testa si è rifatto in doppio misto dove, con la compagna di circolo Alessandra Virdis, ha battuto 6-4, 6-2 Gaia Schirru (Sporting Ct Quartu) e Giacomo Caddeo (Easy tennis).

Le donne. Nel singolare femminile, la vittoria è andata a Gaia Schirru (2.7), che ha battuto 6-2, 6-4 in finale la numero 2 del seeding Francesca Mostallino (2.8, Tc Cagliari). Mostallino che si è vendicata sportivamente in doppio, con la compagna di circolo Carlotta Lehner, superando 6-2, 6-2 Schirru e Valeria Barlini Pischedda (Tc Cagliari).

© Riproduzione riservata