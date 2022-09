L’ultima gara della stagione, con un parterre di lusso e alcuni tra i migliori esponenti dell’atletica internazionale. Wanderson Polanco ha concluso il suo 2022 lunedì scorso a Bellinzona, in occasione del ‘’Galà dei Castelli’’, manifestazione in cui il portacolori dell’Atletica Riccardi Milano, cresciuto all’Amsicora dove si allena, ha corso i 100 metri in 10’’48 facendo sua la Finale b.

Una buona prova quella dell’allievo di Andrea Atzeni: corsia 3 per lui, primi metri di studio rapidissimi, poi il passo si fa sempre più frequente e ampio fino ad aprirsi totalmente nella seconda parte di gara, dove Polanco viene fuori con una falcata distesa e fluida che gli consente di precedere Andrea Federici secondo classificato in 10’’50. Il tempo lascia abbastanza soddisfatti, tenendo conto soprattutto che ci si trova agli sgoccioli di una stagione ricca di appuntamenti.

Una stagione in cui Polanco si è laureato vicecampione italiano Assoluto sui 200 metri, distanza in cui si è migliorato nettamente con il tempo di 20’’66, oltre ad essersi tolto la soddisfazione di aver indossato la maglia azzurra ai campionati europei di Monaco dove insieme a Lorenzo Patta è stato frazionista della 4x100. Dopo un anno affrontato con personalità, lo sguardo è rivolto al 2023. “Questa stagione ci ha dato tanto e si è rilevata molto intensa’’, il commento del tecnico Andrea Atzeni. “Siamo soddisfatti delle ultime gare, le energie profuse sono state parecchie quindi essere stanchi era inevitabile. Ora pensiamo a recuperare, poi cominceremo la preparazione invernale in vista del prossimo anno’’.

