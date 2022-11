I cagliaritani Valentino Poddi e Antonello Fiori, presidente dell’Automobile Club Cagliari, hanno vinto la 10ª Coppa del Gerrei, gara di regolarità organizzata dal Club Automoto Storiche Sardegna.

A bordo di una Austin Healey del 1960, l’equipaggio Poddi-Fiori, alla prima gara assieme, ha completato tutte le prove, che hanno toccato anche i territori di Dolianova e Settimo San Pietro, con sole 243 penalità, e si è aggiudicato vittoria assoluta e di classe.

Secondi, con 415 penalità, Alessandro Virzì e Riccardo De Martis, in gara su un Maggiolino Volkswagen del 1964. Terzi, a quota 529, Pier Francesco e Stefano Princivalle su Triumph Tr3a. A chiudere la top5, Sara Caglieri e Giulia Cannas su Lancia Fulvia 1300 S Rally, quarte con 603 penalità, e Sergio e Matteo Fornasier, quinti con 626 penalità su Alfa Romeo Giulia 1300. In totale, 43 gli equipaggi al via, 37 al traguardo.

Rally. A rappresentare la Sardegna nella Penisola è stato invece il navigatore gallurese Marco Garrucciu, in gara al 15º Rally delle Marche, valido per Il Campionato Italiano Rally Terra. Garrucciu, alle note di Ennio Marafon su Opel Astra Opc del Jezz Tech Team, ha chiuso 43º assoluto, 13º di gruppo e 5º di classe nella Rc5n/n3, con un distacco di 12’30”7 sui vincitori, Battistolli-Scattolin.

Premio a Valentino. Il pilota quindicenne Valentino Ledda, portacolori dell’Autoservice Sport, è stato premiato a Pula nel corso dei premi Ussi. Il giovane talento di Buddusò ha ricevuto il premio Aci Sassari dalle mani del vice presidente Marco Pala, che ha sottolineato i risultati ottenuti da Valentino nel corso della stagione. Ledda, all’esordio continentale, si è classificato secondo all’Academy Trophy dell’Europeo Autocross Fia. Ma non solo. Nel 2022 ha conquistato anche il titolo Regionale Karting Kz assoluto e Kz2 e vinto l’Italiano Rallycross U18, che si somma ai due Campionati Italiani Autocross già in bacheca.

Tandalò. Sale l’attesa per la 6ª edizione di Tandalò, gara valida per il Campionato Italiano Velocità su Terra e come Atipica Sperimentale che si correrà il 19-20 novembre. In attesa di svelare l’elenco iscritti, gli organizzatori Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure si sono attivati per realizzare il progetto “Tandalò Green”, ideato, in collaborazione con l’Aeroporto Olbia-Costa Smeralda e Forestas, per compensare l’impatto ambientale generato dalla competizione.

Uno studio ambientale ha calcolato le emissione di anidride carbonica della scorsa edizione e decretato il numero di alberi, specie autoctone di macchia mediterranea, da piantumare, con l’obiettivo di un completo riassorbimento dell’impronta inquinante generata dalla manifestazione.

