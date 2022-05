Una sofferenza che finisce quando la tripla di Mitrou sbatte sul ferro. Sassari batte l'indomabile Brescia 98-95 e conquista la semifinale scudetto contro Milano.

La serie si chiude 3-1 per la formazione di Bucchi che ha fatto il capolavoro espugnando Brescia in gara due e poi surclassandola nella terza partita, ma in questa quarta non è riuscita ad esprimersi in difesa come sa e ha rischiato una sconfitta che sarebbe stata clamorosa.

Brescia ha dovuto rinunciare a ben due infortunati: il top scorer Della Valle (spalla destra) e l'ala Gabriel (ginocchio destro). In quintetto Moss e Brown insieme a Cobbins.

LA CRONACA - C'è il doppio lungo tra gli avversari ma Bilan emerge subito. Sassari corre appena può e dopo 4' è 14-7 con tap in di Burnell.

Bilan ha subito 2 falli, deve entrare Diop. Si scatena Burnell: 10 punti per il +11 al 6. E' anche +12 con Diop che segna da sotto e converte il libero, ma le triple di Petrucelli e Burnes tengono in gara gli ospiti: 30-23 il primo parziale.

Nella seconda frazione quintetto piccolo per Brescia che difende meglio e ha mano torrida dall'arco (7/11): 41-37 al 14' con la quarta tripla di Mitrou-Long.

Risponde Kruslin con due bombe ed è di nuovo +12. Mitrou-Long è una sentenza dai tre punti, Bilan è un maestro nello sfruttare la linea di fondo e lascia sul posto Cobbins. Burnell ritocca il massimo divario: +13 al 18'.

Gli ospiti non mollano e trascinati da un Mitrou-Long irreale (22 punti a metà gara) si portano sino al 57-53. La bomba di Treier fa respirare il Banco prima del riposo, ma la difesa è decisamente da rivedere: troppi i 30 punti concessi nel secondo quarto.

Al rientro, persa di Robinson che commette antisportivo su Petrucelli, poi segna da tre Mitrou-Long: soltanto +3. La Dinamo esce dall'apnea con rubata di Burnell e tripla di Kruslin ma ormai è lotta dura.

Cobbins fa solo 2/4 dalla lunetta (68-66) ed è Bendzius con 5 punti e Diop lottando a rimbalzo a tenere a distanza gli avversari: 73-66 al 27'.

Brescia ormai è rientrata mentalmente, si esalta in difesa e a rimbalzo e la tripla di Petrucelli lascia Sassari solo a +2 al 35'. Brown e Cobbins siglano addirittura il sorpasso a cento secondi (92-93). Bilan e Robinson dalla lunetta controsorpassano.

Bendzius prende un rimbalzo d'oro in attacco, Logan segna i due liberi e Brescia ha solo 4 secondi per cercare il pareggio. Non lo trova.

I tabellini

Sassari: Pitirra ne, Bilan 18, Logan 11, Robinson 9, Kruslin 11, Gandini ne, Devecchi 1, Treier 6, Burnell 21, Bendzius 11, Gentile 6, Diop 4. All. Bucchi

Brescia: Brown 6, Moore 6, Mitrou-Long 38, Mobio ne, Petrucelli 14, Della Valle ne, Eboua, Parrillo, Cobbins 17, Burns 5, Laquintana 3, Moss 6. All. Magro.

