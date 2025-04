Scattano i playoff della Serie C e arriva subito la prima sorpresa: la Coral Alghero sbanca il PalaSant’Elena, imponendosi 70-65 sulla Pisano Arredamenti Quartu e ribaltando il fattore campo grazie ai 17 punti di Cherchi e ai 12 di Cesaraccio.

Rispettati invece gli altri pronostici: l’Innovyou Sennori, non senza fatica, supera una combattiva Torres 71-69 trascinata dai 21 punti di Cordedda, mentre Il Veliero Calasetta, spinto dai 28 di Amoruso e dai 19 di Zucca, piega 88-81 la Sirius Nuoro (vani i 22 punti di Mariani).

Tra mercoledì e giovedì si torna subito in campo per le Gare 2. Intanto mercoledì sera, a Monte Mixi, si completerà il quadro delle Gare 1 con la sfida tra Olimpia Cagliari e Sant'Orsola.

Sabato spazio anche al playout salvezza: Cus Sassari e Dinamo B si affronteranno nella prima gara della serie.

Sennori-Torres 71-69

Innovyou Sennori: Cordedda 21, Puggioni 7, Spano, Merella 4, Mat. Cabras 11, Werlich 7, Marreu ne, Tola 8, Pisano 6, S. Piras ne, Hubalek 7, Mar. Cabras ne. Allenatore G. Piras

Sef Torres: S. Casu 12, Raffo 11, Angius ne, Tanda 3, Giordo 9, M. Piredda 4, S. Piredda 18, Panai 3, E. Casu 9, Pazzola ne. Allenatore Marongiu

Parziali: 25-14; 42-30; 60-47

Calasetta-Nuoro 88-81

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 2, Russo 8, S. Zucca 19, Graaf 8, Amoruso 28, Rombi ne, Salis, Mattana 10, Mpeck 13. Allenatore Frisolone

Sirius Nuoro: Mariani 22, Goddi, Canu 19, Cecchin 8, Zidda, Spina ne, E. Puddu 10, Doglio 11, Seddone ne, Assui 11. Allenatore M. Puddu

Parziali: 24-16; 44-37; 69-54

Ferrini-Coral 65-70

Pisano Arredamenti Quartu: Podda, Puddu ne, Pedrazzini 12, Graviano 16, Murru ne, Saba 4, Fois 5, Fancello 11, Dessì ne, Madau ne, Salone 15, Marras 2. Allenatore Fioretto

Coral Alghero: Cesaraccio 12, Monte 6, G. Musso ne, Sahud 3, V. Musso 10, Manunza 2, Cherchi 17, Scalise 6, Busi 10, Simula ne, Ibba ne. Allenatore Longano

Parziali: 15-11; 30-35; 50-49

