Sarà il sassarese Vincenzo Piroddu a guidare il Comitato Regionale della Fijlkam (Judo, Lotta e Karate e Arti Marziali) nel quadriennio olimpico 2021-2024.

Questo il verdetto delle urne, ieri ad Alghero, dove Piroddu ha ottenuto 57 voti a favore contro i 52 di Monica Piredda. Eletti anche tre vicepresidenti, che avranno delle deleghe specifiche. Gianfranco Piroddu, che ha avuto 32 preferenze, si occuperà del settore lotta, Salvatore Volpi (26 voti) del settore Judo e Sergio Setzu (19 voti) del settore Karate.

“Un grazie per la fiducia a tutte le società delle tre discipline sportive Judo, Lotta e Karate della Sardegna. Lavoreremo insieme con tutte le società sportive per far crescere la Fijlkam nel territorio sardo. L’obiettivo è ottenere grandi risultati in generale e nel settore giovanile, vogliamo migliorare rapporti con le scuole e la formazione dei dirigenti, dei tecnici e degli ufficiali di gara”, ha commentato il presidente Piroddu.

© Riproduzione riservata