Non c'è pace per l'Atletico di Narcao, ultimo in classifica nel girone A di Promozione: dopo sole quattro giornate si è dimesso l'allenatore Damiano Bartoli.

La resa. Era subentrato ad Augusto Medda (che resta allenatore della juniores e ritorna ora a prendere in mano la prima squadra) il quale a sua volta aveva sostituito Marco Farci. "Non ci sono più le condizioni per potare avanti il progetto", si è limitato a dire Bartoli ringraziando la società per la fiducia che gli era stata concessa.

Onorare il campionato. Il destino calcistico dell'Atletico di Narcao sembra segnato ma il presidente Gianni Lai esorta la squadra: "Se anche si dovesse retrocedere, cerchiamo comunque di divertirci, di valorizzare i giovani e difatti molti elementi della juniores sono convocati spesso in prima squadra, e cercheremo sempre di onorare il calcio: purtroppo quest'anno sta andando così".

