Per la quinta stagione consecutiva Sebastiano Pinna sarà l'allenatore della Ferrini. L'ex centrocampista di Cagliari e Torres ha raggiunto l'accordo con la società per proseguire l'esperienza iniziata a dicembre 2018, quando ha sostituito Enzo Zottoli. “Dopo un'annata come l'ultima, dove abbiamo scritto la storia di un piccolo club come il nostro, era giusto incontrarsi e far conciliare alcune situazioni da entrambe le parti”, spiega l'ex centrocampista di Cagliari e Torres. “Per me questo che verrà è un anno zero, bisogna resettare tutto e ricreare quei presupposti tipici della nostra società”. Nella scorsa stagione la Ferrini ha concluso al terzo posto, dopo aver guidato la classifica sino a metà febbraio, uscendo in semifinale playoff col Taloro Gavoi ai tempi supplementari. “L'obiettivo primario è la salvezza, poi tutto quello che viene in più sarà guadagnato”, aggiunge il responsabile della sezione calcio Pietro Caddeo sulla prossima stagione.

Nel segno della continuità. Pinna, che ha già vinto l'Eccellenza nel 2018 col Castiadas, complici le due stagioni segnate dalla pandemia solo nell'ultima ha potuto guidare la Ferrini per un campionato intero, ottenendo il miglior risultato nella storia del club con 67 punti. Ora ripartirà dai senatori, in primis il capitano Alessandro Bonu, e dai giovani della società per affrontare un campionato che si preannuncia di alto profilo, viste le tante piazze di spessore al via. “La base che abbiamo, con lo zoccolo duro, è la nostra grande forza, così come lo è stata nell'ultimo anno anche nei momenti di difficoltà. I miei giocatori dovranno pensare che sarà un torneo completamente diverso dall'ultimo, per tante situazioni. Non andremo a prendere il giocatore che costa tanto, ma lavoreremo sulle risorse e sull'aspetto umano. E speriamo non ci siano più rinvii per i positivi”.

